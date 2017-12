Per di più, diretta a delegittimare il ruolo del presidente Giuseppe Modica, in carica da appena tre mesi, in un momento così delicato per l'azienda”. È quanto afferma Antonino La Barbera, segretario regionale Cobas settore Trasporti, sigla sindacale che assieme all’Ugl si schiera contro lo sciopero dei lavoratori Amat proclamato per domani da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa e Faisa Cisal.Abbiamo l’impressione che la regia di un puparo stia condizionando sempre più pesantemente la vita aziendale. Certe sigle sindacali soffiano sul fuoco per creare tensioni e attaccano l’unica persona, il presidente Modica, che sta dimostrando invece grande competenza e professionalità manageriale”. “Ci domandiamo – conclude il segretario regionale dei Cobas – quando verranno affrontati i veri problemi dell'Amat: dall'attuazione del nuovo accordo sull'officina al necessario incremento dei ricavi da traffico”.