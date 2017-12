dalla s ezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo.

secondo gli investigatori era coinvolto nell'estorsione ai danni dello chef palermitano Natale Giunta. Per Giovanni Rao, 47enne di Ballarò, arriva adesso il sequestro del patrimonio da parte della Guardia di finanza, emessoinsieme ad Antonino Ciresi e Maurizio Lucchese, due dei quattro estorsori denunciati dallo chef e in seguito finiti in manette. Tutti e tre - in base alla ricostruzione degli investigatori - gli elencarono le attività che possedeva in città, compresi il servizio catering per il bar del Teatro Massimo e il ristorante al Castello a Mare. Poi avrebbero chiesto allo chef di "mettersi a posto" pagando quattromila euro, consegnando duemila euro a Natale e duemila a Pasqua.Le manette scattarono per Ciresi, Lucchese, Alfredo Calogero Attilio Perricone e Giuseppe Battaglia, mentre il fruttivendolo di Ballarò restò a piede libero. Fino all'incidente probatorio e il riconoscimento da parte di Natale Giunta di Rao: lo chef confermò che anche lui era entrato nel suo ufficio, intimidendolo e chiedendo dei soldi per il mantenimento dei familiari dei detenuti.portò così anche al suo arresto. E nel corso degli accertamenti patrimoniali è venuta a galla una grossa sproporzione tra i redditi di Rao e quello che veramente possedeva, tra cui un'attività commerciale di vendita di componenti elettronici riconducibile al presunto estorsore anche se formalmente intestata al figlio nonché la proprietà di cinque appartamenti in città.sono finiti anche tre autoveicoli, una motocicletta e disponibilità finanziarie, ovvero conti correnti, depositi a risparmio e polizze assicurative, per un valore complessivo di circa 650.000 euro.