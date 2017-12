Due persone sono state fermate per l'omicidio di Calogero Abati, 29 anni, imbianchino, ucciso ieri pomeriggio in Via Carducci davanti ad un bar a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Si tratta del proprietario del bar Vincenzo Puglisi, 20 anni e del padre Guglielmo 52 anni, proprietario di un negozio di abbigliamento. Gli agenti della mobile hanno trovato tre coltelli di cui uno insanguinato. A confermare la dinamica del delitto ci sarebbero delle registrazioni di telecamere di sicurezza.per comprare medicine alla figlia. Sarebbe scoppiata una lite degenerata nell-omicidio. E- stato Interrogato dal pm che segue l'indagine, Anna Granata, anche il genero di Puglisi. Ma l'uomo è stato poi rilasciato in quanto è emerso che avrebbe tentato di sedare la lite rischiando anche coltellate. Abati è stato ucciso con due profondi fendenti, uno al cuore e uno al polmone. Calogero è figlio di Riccardo Abati, coinvolto in vicende di mafia e condannato come appartenente a Cosa nostra nell'ambito della operazione "Piazza pulita", negli anni '90.