, che unisce tradizioni, religioni e … perchè no, tanta musica-Nel borgo marinaro di San Vito lo Capo continua il Cous Cous Fest. Dopo le melodie di De Gregori e l'ironia di Max Gazzè, stasera si esibiranno le Iotatola (pronunciato come se si avesse quattro anni ad indicare “io da sola”), duo di cantautrici palermitane: Serena Ganci e Simona Norato. La prima formatasi nei jazz club di Parigi, la seconda fattasi i calli sui principali palchi indie italiani. Insieme sono un misto di energia, malinconia, ironia che danno vita ad un portento.E' l' “oro verde” di Bronte ad essere protagonista di questo ultimo week end di settembre. Prende il via la XXIV edizione della Sagra del Pistacchio. Durante la manifestazione saranno organizzate visite guidate gratuite del centro storico del comune etneo. Tra gli stand, tutte le varietà gastronomiche del pistacchio sia dolci che salate. E ancora degustazioni, mostre d'arte, gruppi folkloristici, bande musicali e sketch comici con volti noti come quello di Sasà Salvaggio.mostra mercato dedicata alla biodiversità ed alle piante rare, esotiche e da collezione Organizzata dal direttore dell’Orto Botanico, Francesco Maria Raimondo e dal naturalista e professore Carmelo Sardegna, la mostra è giunta alla sua settima edizione. "La Zagara" si riconferma come uno degli appuntamenti più attesi dai palermitani: nella suggestiva cornice dell'Orto Botanico, casa di oltre dodicimila specie di piante, giungeranno 150 espositori da ogni parte di Italia.Ha 5 anni, è color rosa confetto e adora rotolarsi nel fango: è Peppa Pig, la maialina più amata dai bambini e dalle loro famiglie. Tra un’avventura e una birichinata il musetto più simpatico dei cartoni animati farà tappa al centro commerciale Conca D’Oro. Dalle 11 alle 19, Peppa Pig incontrerà i piccoli fan in piazza Centrale dove sarà possibile fare una foto con la propria beniamina e interagire con lei. Per una giornata all’insegna del divertimento da trascorrere assieme a mamma e papà.