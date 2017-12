Due tappeti a pochi passi da via Magliocco e altri due poco più avanti, accanto all'edicola. Ancora una volta la lotta all'abusivismo sembra lontana dall'essere risolta. C'è da dire che i miglioramenti, a seguito del provvedimento in vigore dai primi di settembre con doppio pattugliamento dei vigili urbani, sono stati effettivamente registrati. Gli abusivi, però, continuano a fare oro dell'assenza dei vigili quando questi effettuano i controlli in altre strade sull'asse di via Ruggero Settimo. “Gli impegni presi sono stati mantenuti – aveva detto pochi giorni fa il comandante dei caschi bianchi, Vincenzo Messina -. Siamo passati ad un doppio pattugliamento fisso in via Ruggero Settimo, ma gli abusivi riescono ad approfittare dei piccoli attimi di distrazione per riprendere possesso della zona”. Proprio Messina tiene ancora una volta a precisare che “il controllo è puntuale ma si sta sempre a guardare il pelo nell'uovo, gli agenti intervengono per controllare le licenze e far spostare gli ambulanti abusivi. Giorno dopo giorno, noi non molliamo”.