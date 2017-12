Palermo - Dopo il grande successo riscosso per gli incontri con la cittadinanza organizzati dal WWF Italia, nell’ambito del Progetto Tartarughe, continuano gli eventi in attesa della schiusa delle uova. Sabato 28 settembre alle ore 10.30 a Mondello al lido “L’ombelico del mondo” il WWF libererà un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta con la collaborazione delle scuole del territorio.

L’esemplare di tartaruga marina, salvato da un’insegnante di scuola primaria che ha contattato la Capitaneria di Porto, è stato curato presso il centro di recupero per tartarughe marine WWF di Lampedusa ed è pronto per ritornare in mare.