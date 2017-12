Palermo - Sabato 28 e domenica 29 settembre all'Hotel Azzolini di Villagrazia di Carini (via Carbulangi 1), sarà possibile ammirare bonsai provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Svizzera.

In mostra piccoli alberi centenari del valore anche di diverse migliaia di euro, frutto di cure meticolose e continue, e dell'empatia che negli anni si instaura tra ogni pianta e il suo proprietario. In esposizione per l'occasione ci saranno una trentina fra ulivi, mirti, melograni, e alcune conifere importate direttamente dal Giappone. Sarà possibile ammirare da vicino anche un carrubo centenario che recentemente in Puglia ha ricevuto un premio del ministero delle Politiche agricole e forestali.

Nelle due giornate della mostra in programma visite guidate, dimostrazioni e workshop curati da esperti. Chi lo vorrà potrà acquistare il suo primo bonsai nel mercatino allestito per l'occasione o potrà chiedere consigli per una corretta coltivazione.









L'ingresso alla mostra e alle iniziative collaterali è gratuito.





L'inaugurazione della manifestazione - organizzata dal Trinacria Bonsai Club di Palermo - è in programma sabato alle 11.30. L'esposizione potrà essere visitata il 28 settembre fino alle 19. Domenica 29 settembre dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.