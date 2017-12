la manifestazione sulla mobilità sostenibile in programma al Foro Umberto I di Palermo dal 4 al 6 ottobre. Nata da un’idea dei giornalisti Gaspare Borsellino (direttore dell’agenzia di stampa Italpress) e Dario Pennica (direttore del mensile Sicilia Motori), il cui main partner è Eni e che è organizzata da Stratos e Gadema con il supporto di Bosch, Iveco e Unicredit e ha ricevuto il Patrocinio di Ministero dell'Ambiente, Comune di Palermo e Ata Sicilia, la manifestazione vedrà la partecipazione di tutte e quattro le università siciliane.stamattina a Palazzo Steri a cui sono intervenuti anche il presidente dell’Amat Giuseppe Modica, l’assessore comunale all’Ambiente Giuseppe Barbera e il commissario dell'Autorità portuale Vincenzo Cannatella, oltre ai docenti universitari, sarà possibile visitare anche un'apposita area espositiva e provare alcuni dei più recenti modelli di vetture ibride, elettriche o a basse emissioni. L'Amat illustrerà inoltre il progetto di potenziamento dei trasporti pubblici ecologici e di realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti alternativi.inaugurato nel 2009 e che oggi conta 1020 abbonati e 90 mila ore di utilizzo contro le 10 mila del primo anno. L’aumento del volume d’affari del 25% all’anno ha incoraggiato ulteriori investimenti, che ammontano a 861 mila euro dal Ministero dell’Ambiente e a 652 mila euro dalla Regione Siciliana. Soldi che si tradurranno nell’incremento della flotta di 36 auto ecologiche con 10 nuovi mezzi e nel raddoppio dei 46 stalli per auto (38 nel centro città, 5 a Mondello, 2 a Bagheria, 1 all’aeroporto “Falcone Borsellino) con altri 40 posti.per un totale complessivo di 56 auto a metano e 24 auto elettriche con 8 colonnine per la ricarica veloce, e la realizzazione del bike-scooter sharing. Anche in questo caso i numeri saranno subito importanti: 600 biciclette tradizionali, 20 a pedalata assistita, 10 scooter elettrici, 37 cicloparcheggi, 7 pensiline fotovoltaiche per ciclo parcheggi, 2 stazioni di mobilità, 1 sistema integrato car-bike sharing. La gran parte dei fondi sono già stati stanziati e il sistema Demetra dovrebbe essere operativo entro i primi sei mesi del 2014. Tra i grandi progetti del Paes ci sono un distributore a metano nuovo di zecca nel parcheggio di viale Francia e il recupero di quello già esistente ma in disuso ubicato all’interno del deposito Amat in via Roccazzo.spiccherà l’anteprima nazionale assoluta della Ford Focus elettrica (appena vista al Salone di Francoforte), l'altrettanto inedita Bmw i3, la nuova generazione della Nissan Leaf e l’intera gamma a "zero emissioni" di Renualt: la berlina Zoe, il commerciale leggero Kangoo e l'originale e simpatica Twizy. L'expo comprende anche le ibride (turbodiesel e elettrico) di Citroen e Peugeot, mentre la Fiat punterà sui modelli alimentati a metano. Per la mobilità collettiva i veicoli Iribus Daily Tourys (Sivibus) e l'elettrico "Archimedes" (su chassis Iveco Daily) della catanese GGG che esporrà pure la mini-vettura elettrica "Mimosa".forum monotematici. Sabato 5 i test drive saranno riservati alla stampa, agli operatori di settore, alle flotte, ai rappresentati della Pubblica amministrazione e agli studenti delle Facoltà di Ingegneria delle università siciliane. Domenica 6 saranno invece aperti a tutti i visitatori, dalle 10 alle 18. Prenotazione obbligatoria e solo attraverso il sito web www.nosmogmobility.it.