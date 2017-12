si costituirà parte civile al processo che investe l'ente di formazione Aiprig di Partinico, a Palermo. Per l'ente si ipotizza il reato di truffa. "Ci costituiamo parte civile al processo per tutelare l'immagine dell'amministrazione regionale e la dignità di chi opera seriamente e nel rispetto delle regole nel settore della formazione professionale in Sicilia - lo dichiara Nelli Scilabra, assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale - Un chiaro segnale che lanciamo ai siciliani, noi non stiamo scherzando ma abbiamo intenzione di condurre una battaglia senza precedenti contro le truffe e le irregolarità per trasformare il settore in un modello di trasparenza ed efficienza. Il Governo - conclude l'assessore - si costituirà parte civile a tutti i processi che riguarderanno reati e irregolarità nel settore della formazione siciliana. All'ente abbiamo già revocato l'accreditamento e parallelamente abbiamo avviato un piano per salvaguardare il personale impiegato".