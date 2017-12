oggi pomeriggio nella periferia della città. Una donna di ventiquattro anni e la figlia di tre anni sono state ricoverate all'ospedale Villa Sofia, a Palermo, per ustioni in diverse parti del corpo: si trovavano di un appartamento in via dell'Olimpo quando un perdita di gas dalla bombola ha fatto divampare un incendio.si sarebbero diffuse nel giro di pochi minuti, avvolgendo l'appartamento. In quel momento madre e figlia si trovavano da sole in casa e per fortuna i vicini di casa della famiglia si sono accorti di quello che stava succedendo, lanciando in tempo l'allarme.del Comando provinciale che hanno domato le fiamme. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale della donna e della bambina, che non rischiano la vita.