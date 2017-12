PALERMO - “Apprezzo il gesto di Luca Bianchi che dimostra rispetto nei confronti delle decisioni assunte dalla direzione del Pd. Mi aspetto che lo stesso gesto venga seguito nelle prossime ore dagli altri componenti della giunta iscritti al partito democratico”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd, Giuseppe Lupo, commentando la notizia delle dimissioni dell’assessore Luca Bianchi.

“In questi mesi ho apprezzato le grandi qualità dell’assessore Luca Bianchi - dice Baldo Gucciardi, presidente del gruppo PD all’Ars -, che con professionalità e competenza ha portato avanti un lavoro importantissimo per il risanamento dei conti e la messa in sicurezza della situazione finanziaria della Regione. Per il suo stile, dentro e fuori le sedi istituzionali, e per il dialogo costruttivo portato avanti con il gruppo parlamentare del PD, Bianchi merita oggi un sincero e consapevole ringraziamento”.“Il passo compiuto da Bianchi ci dà la conferma di quanto sia stato e possa continuare ad essere una risorsa per la Sicilia e per il PD. Dunque – aggiunge Gucciardi - oggi non posso che prendere atto di una decisione che dimostra etica politica e sensibilità nei confronti delle istituzioni e del Partito Democratico: qualità delle quali si dovrà tenere conto, anche nell’evoluzione di questa delicata fase politica e istituzionale”."Le dimissioni dell'assessore Luca Bianchi sono un fatto grave. Mi auguro adesso un sussulto di responsabilità da parte di tutti", commenta dal canto suo il leader dell'udc Gianpiero D'Alia.