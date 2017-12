PALERMO - Avvenimenti previsti per sabato 28 settembre in Sicilia:1) BALESTRATE (PA) - Lungomare “F. D’Anna” (spiaggia ovest) ore 08:30 Iniziativa Nazionale “Puliamo il mondo 2013”.2) CATANIA - Piazza Università ore 09:00 Manifestazione organizzata dall'Ugl in segno di solidarietà al dirigente del Commissariato di Polizia di Nesima recentemente trasferito dopo la scoperta della presenza di cani nel cortile della struttura.3) CATANIA - Casa generalizia suore domenicane, Via San Nullo 46 ore 09:00 Giornata di approfondimento sulle patologie stress-correlate organizzata dalla Società italana di psiconeuro - endocrino - immunologia (Sipnei) dal titolo "Prevenzione sanitaria in ottica Pnei. Illuminare la zona d'ombra dello stress".4) MILAZZO (ME) - Castello ore 09:00 Primo corso sul tema “Il monitoraggio riabilitativo con la biometria digitalizzata”, organizzato dall’Associazione italiana assistenza spastici (Aias)in collaborazione con le Università di Catania e Messina. E’ prevista la presenza, tra gli altri, del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia. 5) PALERMO - Aula multimediale Ospedale Buccheri La Ferla, via Messina Marine 197 ore 09:00 Giornata di sensibilizzazione per la raccolta firme della Campagna Europea "Uno di noi". Nel corso della manifestazione si svolgerà un corso dedicato ai temi della cultura della vita e della tutela del nascituro realizzato dall’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI) e daLla Provincia religiosa dell’Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio.6) CATANIA - Cortile Platamone ore 10:00 Incontro sul tema “Politica, partecipazione, partito” con l'ex ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca nell'ambito della sua iniziativa "Viaggio in Italia". Partecipano, tra gli altri, Dario Montana, dell'associazione Libera, e il Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta.7) CATANIA - Palazzo Valle, Fondazione Puglisi-Cosentino ore 10:00 Inaugurazione di un mostra dedicata a Louise Nevelson a cura di Bruno Corà. Con il patrocinio dell'Ambasciata Americana - in collaborazione con la Nevelson Foundation di Philadelphia e la Fondazione Marconi di Milano.8) CATANIA - Palazzo Platamone ore 10:00 Presentazione del “Brass Jazz Street – October CiTy”, in programma dal 3 ottobre in via Casa del Mutilato. Partecipa l'assessore ai Saperi e alla Bellezza Condivisa Orazio Licandro.9) PALERMO - Cantieri Culturali della Zisa (Cinema De Seta) ore 10:00 Presentazione del progetto e del dossier di candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura. Alla presentazione, oltre al sindaco, all'assessore Giambrone e ai componenti della Cabina di Regia e della Giunta comunale, parteciperanno rappresentanti del comitato civico che ha promosso la candidatura e rappresentanti delle Istituzioni della città.Prima giornata di lavori della Conferenza programmatica di Articolo 4, sul tema “Un piano straordinario per il lavoro in Sicilia”. Il programma prevede gli interventi di numerosi assessori regionali. Nel pomeriggio è attesa la partecipazione del sindaco di Catania Enzo Bianco. I lavori si concluderanno domenica prossima.11) CATANIA - Castello Ursino, Sala delle Armi ore 10:45 Conferenza stampa di chiusura della XI edizione del Trailers Film Fest, rassegna di trailers cinematografici. Partecipano il sindaco Enzo Bianco e l’assessore ai Saperi e alla Bellezza Condivisa Orazio Licandro. 12) GIARDINI NAXOS (ME) - Lido di Naxos ore 11:00 Seconda giornata di lavori degli Stati generali dello spettacolo in Sicilia.13) PALERMO - Galleria d’Arte Moderna, via Sant'Anna 21 ore 11:00 Conversazione su "Arte contemporanea al museo" con loa storica dell'arte Agata Polizzi, organizzata nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio “L’Italia tesoro d’Europa”.14) MESSINA - Municipio ore 11:30 Presentazione della squadra Amatori Rugby Messina 15) VILLAGRAZIA DI CARINI (PA) - Hotel Azzolini, via Carbulangi 1 ore 11:30 Mostra di bonsai provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Svizzera organizzata dalla Trinacria Bonsai School di Palermo.16) PALERMO - Parco Ninni Cassarà ore 12:00 Inaugurazione della seconda edizione della Notte Bianca al Parco Ninni Cassarà organizzata dal Presidente Silvio Moncada e dal Consiglio della IV circoscrizione, col patrocinio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dall’assessore Giusto Catania.17) RAGUSA - Sede delle Acli di Ragusa, via Sant’Anna 127 ore 12:00 Il presidente nazionale delle Acli, Gianni Bottalico, incontrerà gli operatori dell’informazione per parlare di Nuove povertà. Prevista la presenza del presidente regionale Acli, Santino Scirè, e dei componenti della presidenza provinciale.18) PALERMO - Stadio Renzo Barbera ore 15:00 Settima giornata del campionato di calcio di serie B, Palermo - Juve Stabia.19) BRONTE (CT) - Municipio ore 15:00 Visita ufficiale del ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione Gianpiero D'Alia.20) PALERMO - Piazza Politeama ore 15:00 Manifestazione "No al Muos, No alla guerra, per lo smantellamento e la riconversione ad uso civile delle basi militari in Sicilia. No al voltagabbana Crocetta", organizzata dal movimento No Muos.21) CATANIA - Palazzo Platamone ore 16:30 Convegno, organizzato dal M5S, dal titolo "La via del'antimafia". Partecipano, tra gli altri, il procuratore della Repubblica Giovanni Salvi, il sostituto procuratore della Dda di Palermo Nino Di Matteo e il senatore Mario Michele Giarrusso, componente della commissione antimafia.22) PALERMO - Libreria Broadway ore 18:00 Presentazione dell’antologia Sescion (7 siciliani) curata da Nicola Di Maio, che raccoglie scritti poetici e letterari di Gaetano Altopiano, Costantino Chillura, Nicola Di Maio, Francesco Gambaro, Gaetano Testa, Sergio Toscano e Guido Valdini.23) CATANIA - Libreria Mondadori Diana, in via Umberto 13 ore 18:00 Presentazione del libro di Gianmaria Camilleri “Confessioni”. Partecipa, tra gli altri, l'autore.24) NICOLOSI (CT) - Parco dell'Etna ore 18:30 Incontro dal titolo "Etna Patrimonio dell’Umanità. Il ruolo dei Lions".25) CATANIA - Teatro Verga ore 20:30 Serena Dandini e la ricercatrice dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Irpps) del Cnr Maura Misiti presentano il volume "Ferite a morte" nell'ambito della campagna dell'Unione donne in Italia (Udi) 'Stop al femminicidio'.26) CATANIA - Istituto Ardizzone Gioieni, via Etnea ore 21:00 Concerto dei ''Black Spirits''. 27) PALERMO - NH Hotel XXI edizione del concorso internazionale Vini di montagna e delle piccole isole organizzato dal Cervim, il Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, in collaborazione con l’Assessorato alle Risorse Agricole della Regione Sicilia e l’Istituto Vini e Oli di Sicilia.28) BELPASSO (CT) - Centro Commerciale Etnapolis Tappa del tour gastronomico “Oggi Pasta Con ?", organizzato da Barilla.