Forze dell'ordine in allerta a Palermo per la manifestazione No muos di domani pomeriggio. Palazzo d'Orleans è blindato. Tutti i dipendenti della Regione, compresi i centralinisti, sono stati fatti allontanare. Accesso interdetto anche alla Villa d'Orleans che soprattutto nel fine settimana è meta di bambini e famiglie. Anche i parcheggi riservati al personale autorizzato di polizia e governativo sono vuoti. A far scattare il sistema di sicurezza senza precedenti è stata una informativa giunta dal Ministero secondo cui domani insieme ai manifestanti No Muos potrebbero esserci una cinquantina di Black block. Le forze dell'ordine non confermano ufficialmente, ma circa 200 operatori delle forze dell'ordine stanno arrivando dal resto d'Italia per dar man forte al sistema di sicurezza palermitano.