"Il programma, che vede interventi sanitari integrati in attuazione della legge 5/2009 di riforma del sistema sanitario - spiega l'assessore alla Salute Lucia Borsellino - ha valenza pluriennale e si articola in complessive dieci linee di intervento che comprendono specifiche attività di sorveglianza e valutazione epidemiologica, di monitoraggio, interventi di prevenzione primaria e secondaria, sorveglianza sanitaria per ex esposti all'amianto, miglioramento della qualità dell'offerta diagnostico-assistenziale (esempio consulenza genetica), attività di comunicazione, sensibilizzazione della popolazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale e sorveglianza della catena alimentare (ivi compresi i controlli sulle acque destinate al consumo umano e sugli allevamenti)".La stima dei costi dei suddetti interventi, effettuata d'intesa con le aziende interessate trova relativa copertura finanziaria in quota parte del fondo sanitario e ammonta complessivamente a circa 3 milioni di euro per il periodo 2013-2014, distribuiti nella misura di un terzo a valere sull'esercizio 2013 e la restante quota a valere sull'esercizio 2014. E' previsto altresì il monitoraggio e la valutazione periodici dello stato di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi a cura delle direzioni Aziendali.