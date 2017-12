PALERMO - I genitori degli alunni scendono in piazza a protestare. E' successo stamane all'istituto comprensivo Cruillas di Palermo, dove mamme e papa' si sono dati appuntamento per chiedere l'intervento dell'amministrazione comunale. I problemi dell'istituto sono infatti diversi, dalla pulizia dei locali e dei servizi igienici alla sorveglianza. "La Sesta circoscrizione - dice il vicepresidente Massimo Giaconia - è vicina ai genitori, che hanno ottenuto per lunedì un incontro con l'assessore Barbara Evola al quale parteciperò anche io a nome della circoscrizione. I problemi sono causati dalla scarsa presenza dei bidelli, solo nove in quattro plessi con un utenza di circa 900 alunni".