Il cadavere di un uomo in decomposizione, forse un nordafricano, è stato trovato stamani in una zona periferica di Santa Croce Camerina (Ragusa), in un vicolo tra il campo sportivo e un complesso residenziale. Dalla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale la morte risalirebbe ad un mese fa. Non sarà facile procedere alla sua identificazione perchè ai militari di Santa Croce, al momento, non risultano denunce di uomini scomparsi. Indagano i carabinieri.