, istituito dall'ultima legge finanziaria regionale con uno stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro. Tale importo è destinato, attraverso un gestore professionale del Fondo (banca) da individuare con gara pubblica, alla concessione di garanzie per microcrediti a microimprese siciliane di nuova costituzione o impegnate nell'ammodernamento del proprio ciclo produttivo e potrà essere incrementato da contribuzioni volontarie, incluse quelle derivanti dal versamento di una quota della propria indennità da parte di deputati regionali, deputati e senatori. Il testo del regolamento, approvato in via preliminare, sarà tempestivamente sottoposto all'obbligatorio parere del competente Organo consultivo in vista della sua definitiva approvazione e successiva entrata in vigore."E' una vittoria nel nome dei cittadini. Ormai, pero, è fatta", affermano, soddisfatti, i deputati del Movimento cinque stelle. "L'operazione, infatti, rischiava di non concretizzarsi senza l'ok del governo. Di ciò vogliamo dare atto anche all'impegno dell'assessore Bianchi che, onestamente, ha preso a cuore la vicenda, seguendola attentamente. Questo a testimonianza del fatto che se si vuole si può operare con tutti, se il collante è il supremo interesse dei cittadini". Il fondo avrà una dotazione di partenza non indifferente: un milione e mezzo di euro per il 2013, cui va aggiunta la somma versata volontariamente ogni mese dai deputati 5 Stelle, che a fine anno dovrebbe ammontare ad un ulteriore milione di euro circa. "Ci dispiace - lamentano i parlamentari 5 Stelle - solo del fatto che nessun deputato si è voluto accodare all'operazione. Più volte abbiamo lanciato l'invito a farlo, e a restituire anche piccole parti dei loro congrui stipendi per alimentare il fondo. Ma nostri appelli sono sempre caduti nel vuoto".