Una bambina di due anni è ricoverata con un trauma cranico al Policlicnico di Messina dopo essere caduta da un parapetto del giardinetto del Cirs, la casa famiglia in via Tommaso Cannizzaro. Con lei c'erano la madre e il fratello e altre persone. La bimba si è appoggiata al parapetto ed è caduta nel marciapiede da un'altezza di diversi metri. Afferma la direttrice del centro Maria Celeste Celi: "Siamo dispiaciuti per quanto è accaduto. La mamma e la bimba stavano nel nostro centro da più di un anno, ormai, e ci eravamo affezionati. I due fratellini stavano davanti alla loro madre. E' bastata una distrazione. Ci auguriamo una guarigione immediata le nostre preghiere sono per loro".La bambina si trova in coma farmacologico. La procura ha disposto il sequestro dell'area. La piccola era ospite del Centro con il fratellino e la madre.