Palermo - Volontari di Protezione Civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica sono insieme per il terzo anno per la prevenzione del rischio sismico con "Terremoto io non rischio", la campagna di comunicazione nazionale per la riduzione del rischio sismico.Obiettivo della campagna è promuovere una cultura della prevenzione ed avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione del rischio sismico. Nelle due giornate in piazza i volontari saranno impegnati a distribuire materiale informativo e a rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili azioni da fare per ridurre il rischio sismico.L'iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'Anpas, in collaborazione con l'Ingv e ReLuis e in accordo con le autorità locali è realizzata a Palermo dalle associazioni di volontariato LeAli, ERA, CISAR e Protezione Civile Ingegneri Palermo.