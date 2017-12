PALERMO - "Questa manifestazione è stata un fallimento, c'era poca gente rispetto al grosso problema che rappresenta per la salute il Muos di Niscemi". Lo dice Francesco Terranova del Movimento 'No Muos Sicilia', presente in piazza a Palermo. Per il militante il motivo del flop "è stato la presenza di bandiere di partiti politici al corteo". "Il nostro è un movimento trasversale di gente, che non si identifica in un partito o in un altro - aggiunge - Noi denunciamo il rischio per la salute che provocano le onde elettromagnetiche del Muos e delle 46 antenne per tutti i siciliani".