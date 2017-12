PALERMO - Gli avvenimenti previsti in Sicilia per domenica 29 settembre1) COMISO (RG) ore 08:00 VI meeting “Città di Comiso” , al quale partecipano le vecchie Fiat 500 di appassionati provenienti da tutta la Sicilia, organizzato dal Fiat 500 Club Italia con il gruppo Cinquecentisti Sicilia e il Team Puccia Corse Sicilia, il Vespa Club locale e la Kasmene grs motorcycle club.2) SIRACUSA - sala conferenze Residence Hotel Alla Giudecca, via G.B. Alagona 52 ore 09:00 XIVa edizione della Giornata europea della cultura ebraica, coordinata e promossa in Italia dall'Unione delle comunità ebraiche italiane.3) GIARDINI NAXOS (ME) - Hotel Hilton ore 09:00 Giornata conclusiva dei lavori della Conferenza programmatica di Articolo 4, sul tema “Un piano straordinario per il lavoro in Sicilia”. Tra gli interventi previsti quello del presidente della Regione Rosario Crocetta, alle 11.30.4) ENNA - Via Civiltà del Lavoro ore 09:30 Assemblea dei soci dell'Associazione regionale di volontariato Ong Luciano Lama, convocata dal presidente Giuseppe Castellano, con all'ordine del giorno la verifica delle attività umanitarie svolte nel primo semestre del 2013 e la programmazione di quelle della seconda semestralità.''Verso il congresso''. Tappa del viaggio dell'ex ministro Fabrizio Barca “alla ricerca di un partito nuovo per un buon governo” organizzata da Antonella Monastra, consigliera comunale e neoiscritta al Partito Democratico.6) CATANIA - Stadio Angelo Massimino ore 15:00 Calcio: serie A; Catania-Chievo7) SANTA NINFA (TP) - Salone del centro polifunzionale che ospita la biblioteca e il museo Nino Cordio ore 18:30 Il sindaco Giuseppe Lombardino consegna al cantautore romano Daniele Silvestri il premio "Museo Nino Cordio", giunto alla quinta edizione, organizzato dal comune. Alle 21 in piazza Cristo risorto. Concerto del cantautore, accompagnato dai musicisti Maurizio Filardo e Josè Ramon Caraballo.8) VARIE CITTA' VI Giornata nazionale sulla Sla, organizzata da Aisla, che coinvolgerà in tutta Italia 120 piazze, sei in Sicilia: Agrigento, Alcamo (TP), Barrafranca (EN), Caltanissetta, Messina e Palermo.9) BELPASSO (CT) - Centro Commerciale Etnapolis Tappa del tour gastronomico “Oggi Pasta Con ?", organizzato da Barilla.