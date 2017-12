"Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo di fronte ad un odioso atto intimidatorio nei confronti di una persona che merita stima e affetto: a Pasquale Calamia esprimo la più sincera solidarietà". Lo dice Baldo Gucciardi, presidente del gruppo Pd all'Ars, a proposito dell'atto intimidatorio nei confronti del capogruppo Pd al comune di Castelvetrano (Tp). "Conosco Pasquale da tempo, sono legato a lui da sentimenti di vera e profonda amicizia personale, - afferma - e conosco il suo impegno quotidiano. Oggi più che mai lo invito ad andare avanti e a non lasciarsi condizionare da quanto accaduto". "Il Pd continuerà a stagli accanto - aggiunge Gucciardi - come è sempre avvenuto in questi anni difficili durante i quali abbiamo portato avanti insieme battaglie importanti ad iniziare da quelle antimafia, in un territorio complesso come il nostro".