E' questo il piano per la sicurezza previsto dalla questura e dalla polizia municipale per un sabato che si annuncia difficile per il traffico cittadino: alle 15 è infatti previsto il concentramento in piazza Castelnuovo per il corteo "No Muos", organizzato dall'omonimo comitato.e diventeranno off limits per gli automobilisti al passaggio del corteo, sono quelle che condurrano i manifestanti davanti alla sede della Regione. Da piazza Castelnuovo, le strade blindate saranno via Cavour, via Roma - nel tratto fino a corso Vittorio Emanuele - anch'esso chiuso - e piazza Indipendenza.in campo che presidieranno l'area divisa in venticinque punti nevralgici: verrà monitorata anche dai poliziotti del servizio ordine pubblico della questura. Quest'ultima, ha definito nel dettaglio il provvedimento insieme ai tecnici del settore Mobilità del Comune, che hanno previsto anche alcune zone dove non si potrà parcheggiare durante la manifestazione, la cui conclusione è prevista per le 22.Anche in via Cavour, una delle arterie attraversate dal corteo, non sarà possibile far sostare l'auto, da via Villaermosa fino al civico 139. Lo stesso vale per l'area circostante, da via Gagini a piazza Colonna, fino a via Pasqualino, piazza Verdi, via Judica e via Sant'Agata alla Guilla.quindi da via Lincoln e dal Foro Italico - dicono dalla polizia municipale -. Chi invece deve recarsi nella zona di piazza Indipendenza, che sarà chiusa, possono percorrere la circonvallazione".