della cultura e lo fa attraverso un dossier inviato a Roma e presentato oggi alla stampa. Oltre 80 pagine fitte di grafici, cartine e numeri per raccontare come il capoluogo siciliano intende assicurarsi una candidatura che permetterebbe alla città di tornare sulla scena internazionale e incassare finanziamenti europei e nazionali.per 377 milioni di euro, che serviranno a creare infrastrutture (per l’84 per cento) e a provare a cambiare il volto di Palermo recuperando i nove porti della città, creando l’ecomuseo del mare, riqualificando il verde della Favorita e della Conca d’oro, incentivando le imprese giovanili ma anche diminuendo il traffico.di una Conferenza Internazionale dei Diritti Umani, del Festival Internazionale della Pace, del progetto Musica per la Pace e Musica per i diritti, del Festival internazionale del cibo di strada e l’esibizione della West Eastern Divan Orchestra. Il tutto verrà finanziato con 377 milioni, di cui 345 pubblici (70,5 nazionali, 15 della Regione, 81 europei e il resto del Comune) e il resto privati. Inoltre piazza Pretoria si è impegnata ad aumentare a 25 milioni gli investimenti per la cultura, rispetto ai 12,5 attuali.: la Bandita sarà la Porta dei Diritti; Sant’Erasmo la Porta delle Scienze; la Cala la Porta della Storia; l’Acquasanta la Porta del Novecento; l’Arenella la Porta degli Scambi e del Lavoro; Vergine Maria la Porta del Paesaggio; l’Addaura la Porta della Cultura del Mare; Mondello la Porta del Tempo Libero e Sferracavallo la Porta della Pesca. Previsto anche un polo islamico, con tanto di moschea.che diventerà il museo della città (10 milioni tra il 2016 e il 2018); quello del convento di San Francesco che diventerà il centro delle culture (14,4 milioni dal 2014 al 2016); la costruzione della biblioteca dei diritti (50 milioni); il restauro dei cantieri della Zisa (26 milioni); il restauro del monastero delle artigianelle che diventerà l’accademia dell’enogastronomia (11,8 milioni); la trasformazione dell’ex chimica Arenella nella fiera delle idee; il wi-fi nel centro storico (sei milioni); riqualificazione della Favorita e parcheggi (63 milioni); la nuova chiesa di don Pino Puglisi con campo sportivo (5,5 milioni) e la ristrutturazione del Palasport (3 milioni).