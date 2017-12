, 55 anni, marsalese, non c'era più nulla da fare. Sarebbe morta sul colpo. Era a bordo di uno scooter che si è scontrato con un'auto sulla Provinciale 84, in contrada Fossarunza, sulla strada che collega Marsala a Petrosino.che è stato trasportato, in gravi condizioni, all'ospedale “Paolo Borsellino". L'uomo è in prognosi riservata sulla vita. Avrebbe riportato diverse fratture nell'impatto tra lo scooter e l'auto, una Bmw bianca che procedeva da Petrosino verso Marsala.