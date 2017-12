sul titolo mondiale di MotoGp. Nel Gran Premio di Aragona lo spagnolo sale ancora sul gradino più alto del podio precedendo Lorenzo e Valentino Rossi che non saliva sul podio dal Gp di Laguna Seca. Con il successo di oggi Marquez può contare su un vantaggio di 39 punti su Lorenzo a quattro gare dal termine in cui gli basteranno quattro terzi posti per sollevare la corona iridata.