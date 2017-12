per effettuare l’intervento di pulizia straordinaria dei rifiuti che da circa sei mesi erano abbandonati nelle aiuole di viaA segnalare nei giorni scorsi lo stato di degrado in cui versava l’area compresa tra Euronics e McDondal’s era statoun lettore che ha inoltrato a Livesicilia una lettera inviata al sindacoper denunciare la situazione incresciosa in cui versavano entrambe le carreggiate della zona.– fanno sapere dalla Rap -. Sono stati impiegati 4 addetti con un autocompattatore medio, 3 autocarri a vasca e un passaggio di autospazzatrice (in realtà ha avuto problemi di riscaldamento al motore e ha lavorato poco”. L’intervento proseguirà sabato prossimo data la presenza minore di auto posteggiate mentre in settimana l’operatore della zona spazzerà la via soprattutto in corrispondenza di uffici, scuole ed esercizi commerciali.e forse necessiterebbe una potatura generale – continuano dalla Rap -, nonché un parcheggio selvaggio, durante la settimana, che non consente un'agevole pulizia delle aree”. Per quanto concerne la pulizia delle aiuole, infine, “i rifiuti presenti sono mescolati con aghi di pino ed erbacce, per cui concorderemo un intervento congiunto con Gesip per la loro pulizia”.