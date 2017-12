Avvenimenti previsti per lunedì 30 settembre in Sicilia:1) CATANIA - Via A. di Sangiuliano 365 ore 09:00 Incontro con i dirigenti sindacali del comparto organizzato dalla Uil Fpl per discutere della situazione lavorativa dei dipendenti regionali.2) CATANIA - Chiesa S. Michele ai Minoriti ore 10:00 Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, celebrata dall'Arcivescovo metropolita Salvatore Gristina.3) CATANIA - Municipio ore 10:00 Presentazione della società Orizzonte, la squadra femminile di pallanuoto di serie A. Partecipa il sindaco Enzo Bianco4) CATANIA - Via Bambino 32 ore 10:30 L'Asp presenta il progetto "€œInterventi mirati per la popolazione anziana", inserito nelle linee di azione del Piano Regionale di Prevenzione 2011.5) TRAPANI - Palazzo di Giustizia ore 12:30 Il presidente della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro del Parlamento Europeo Sonia Alfano incontra i magistrati per presentare il Testo unico della Commissione Antimafia Europea elaborato dalla Crim del Parlamento europeo.2/o Focus "Sport e fisco: una squadra per la legalità " promosso dall'€™Agenzia delle Entrate della Sicilia e dal Coni Sicilia per divulgare e approfondire la materia fiscale tra gli operatori del settore sportivo. Saranno affrontati i temi sui requisiti per le agevolazioni fiscali, le spese di sponsorizzazioni e di pubblicità, il cinque per mille per il settore sportivo.7) AGRIGENTO - Grand Hotel Mosè ore 18:00 Visita di Matteo Orfini, componente di Rifare l'Italia (giovani turchi) e responsabile della cultura e dell'informazione del Partito democratico, accompagnato dal parlamentare nazionale Antonino Moscatt. Prevista la presenza dei deputati all'Ars Antonello Cracolici e Giovanni Panepinto.8) CATANIA - Teatro Massimo Bellini ore 18:00 Conferenza-spettacolo dal titolo "Bellini da camera: arie, cavatine, romanze nei salotti d'Europa", con Carlida Steffan.9) TAORMINA (ME) - Palazzo dei Duchi di Santo Stefano ore 19:30 Presentazione della squadra Amatori Rugby Messina. Partecipano i sindaci di Messina e Taormina Renato Accorinti e Eligio Giardina e l'allenatore della nazionale italiana rugby Jacques Brunel (ANSA).