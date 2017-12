Si è concluso 3-1 il match in favore dei campioni olimpici in carica guidati da Andrej Voronkov. Argento e applausi per gli azzurri di Berruto.



Nella finalissima degli Europei di volley l'Italia si piega a Muserskiy e company: 3-1 (25-20; 25-21; 22-25; 25-17) il punteggio in favore dei campioni olimpici in carica. Gli azzurri di Berruto partono sottotono, lasciandosi sfuggire il primo set. Nel secondo, vinto dalla nazionale russa, crescono i nostri Birarelli, Travica e Vettori. E' proprio quest'ultimo a trascinare il sestetto italiano alla conquista del terzo set. Ma la Russia non sta a guardare e al quarto set, approfittando di un calo degli azzurri, dà l'affondo finale aggiudicandosi il titolo.













Domenica 29 Settembre 2013 - 20:50