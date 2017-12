offensive per il Pd e i suoi militanti. Lui piuttosto si comporta come Berlusconi, ovvero come un uomo solo al comando che tenta di rovesciare la frittata, usando il suo Megafono, per fare una politica di annunci senza fatti". Lo dice il segretario regionale del Pd, Giuseppe Lupo, replicando alle dichiarazioni di Crocetta che ha detto: "Lupo e' come Berlusconi".di aprire gli occhi e rispondere ai mille problemi della Sicilia. La smetta di occuparsi di assegnare poltrone ai suoi amici del Megafono e pensi ai lavoratori che rischiano il posto di lavoro o lo hanno gia' perso come quelli della Fiat di Termini Imerese. Ascolti anche i sindaci dei Comuni che rischiano il fallimento e si scordi di aumentare le tasse ai siciliani".