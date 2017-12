deposto lo scorso 15 luglio a Mondello, presso l'Ombelico del Mondo, si è schiuso. Alle 21.30 di ieri dal nido, recintato e sorvegliato da 76 giorni dai volontari del WWF, ha fatto capolino la prima caretta caretta. Dietro di lei, altre 30 tartarughe marine. La 32esima è apparsa sulla sabbia stamani alle 4.mentre il loro carapace è lungo 4 cm. Il nido può contenere oltre 100 uova, per cui nelle prossime ore, specie quelle notturne, è attesa un'ulteriore schiusa. Sulla spiaggia dell'Ombelico del Mondo è stato realizzato un corridoio per consentire alle neonate di accedere al mare. Le tartarughe nuoteranno ininterrottamente per tre giorni alla ricerca delle correnti marine.