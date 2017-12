Palermo - Dopo dodici anni ritorna “ Palermo collezioni ”, l’appuntamento con l’alta moda e lo spettacolo che, nelle sue tre passate edizioni, ha illuminato e animato la Passeggiata delle Mura delle Cattive , il monumento che costeggia il Foro Italico e il cui ritorno all’antico splendore, nel 1997, ha dato nuova vita al centro storico come meta ritrovata della movida cittadina. E quella che, nel 1823, fu ideata come una terrazza riservata alle vedove, in siciliano “cattive”, lontana dagli sguardi indiscreti, sarà invece al centro dell’attenzione di più di mille ospiti , tanti i posti previsti in piazza Santo Spirito ai piedi della scalinata

In passerella le collezioni autunno inverno 2013-2014 di stilisti e marchi siciliani, esaltati dal glam di ospiti internazionali e dal fascino della madrina della manifestazione, la top model Nina Moric . Tra i nomi di richiamo Anton Giulio Grande , protagonista delle passerelle dal 1995, e prima ancora con le Sorelle Fontana, che porterà alle Cattive la stessa linea presentata in anteprima, in questi giorni, a Montecarlo alla corte di Carolina di Monaco . Grande, talentuoso quarantenne, è considerato l’erede di Gianni Versace , ed è lo stilista preferito da molte donne dello spettacolo. Marco Glaviano , il fotografo di origini palermitane che ha catturato con il suo obiettivo le donne più belle del mondo ed è celebrato da New York, a Parigi, a Tokyo. Architetto, oggi settantenne, ha creato il suo personaggio negli Stati Uniti d’America dove, insieme all’agenzia Elite di John Casablancas, ha contribuito al fenomeno delle top model come icone del desiderio mondiale. Pioniere della fotografia digitale e presente a Palermo con una mostra al Loggiato San Bartolomeo che si concluderà con l'inizio della sfilata Palermo collezioni, Glaviano riceverà dal sindaco Leoluca Orlando , il premio “ Glam Awards Sicilian In The Word ”.