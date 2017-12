un uomo e una donna in servizio a Sferracavallo durante la, sono stati aggrediti da un gruppo di automobilisti (circa 10) che intendevano attraversare in auto l'area in cui si stata svolgendo l'evento, forzando il. I due agenti sono riusciti a chiedere il supporto dei colleghi presenti in zona che sono riusciti ad identificare due degli aggressori, che nel frattempo si erano allontanati.Per il primo è scattato l'arresto e per il secondo una denuncia a piede libero. Entrambi saranno processati domani.e sono stati accompagnati dai colleghi all'Ospedale Civico dove è stata constatata una prognosi di dieci giorni per entrambi.i palermitani incivili e violenti che agiscono in spregio non solo della legge ma anche delle più elementari regole di convivenza civile. Ai due agenti coinvolti in questo grave fatto di oggi e a tutta la Polizia Municipale va tutta la mia solidarietà e il ringraziamento per il lavoro che svolgono a servizio della collettività e proprio per prevenire e reprimere i".