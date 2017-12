1) MESSINA - Policlinico Universitario "Gaetano Martino", amministrazione ore 08:00 Presidio dei lavoratori che garantiscono il servizio di pulizia ed igiene nella struttura, che scioperano l'intera giornata contro il nuovo bando di gara che regolerà il servizio per il prossimo quinquennio e che prevede una riduzione drastica del monte ore di lavoro e dell'importo a base d'asta. 2)CATANIA - Palazzo di Giustizia, tribunale, prima sezione ore 09:00 Udienza del processo per falso in atto pubblico, peculato e truffa aggravata all'ex notaio Vincenzo Ciancico.3) CATANIA - Palazzo di Giustizia ore 09:00 Udienza del processo sulla realizzazione della metropolitana a 12 persone accusate, a vario titolo, di frode pubblica in forniture, truffa, falso e corruzione.per celebrare il bicentenario dell'Università. Previste le presenze, tra gli altri, del presidente della Camera Laura Boldrini, del ministro della Cultura Massimo Bray, del sindaco di Roma Ignazio Marino, del geologo Mario Tozzi e del rettore Roberto Lagalla.5) CATANIA - Cgil, Via Crociferi 40 ore 10:00 Conferenza stampa dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini (Uilcom-Uil, Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Fials- Cisal e Libersind Conf.sal) sulle problematiche che riguardano la gestione dell'ente.6) PALERMO - Sala Stampa Ars ore 11:00 I deputati regionali dei Democratici riformisti per la Sicilia illustrano la posizione del partito rispetto alla crisi politica apertasi nell'Isola in seguito alla rottura tra il presidente della Regione Rosario Crocetta e il Pd.7) TERRASINI (PA) - Centro sportivo Gazzara Club ore 15:00 Qualificazioni della V edizione del "Memorial Renzo Lo Piccolo".8) ACIREALE (CT) - Cattedrale ore 17:00 Assemblea diocesana e presentazione delle indicazioni pastorali per l'anno 2013-2014. Alle 19 celebrazione eucaristica in occasione del secondo anniversario di episcopato di Mons. Antonino Raspanti.9) MESSINA - Confindustria, Piazza Cavallotti 3 ore 18:30 Assemblea elettiva dei soci. Segue conferenza stampa.