, un isolotto disabitato delle Pelagiche, mentre cercavano di raggiungere le coste italiane. A dare l'allarme alcuni familiari, che nella tarda serata di ieri hanno contattato la sala operativa della Capitaneria di porto di Palermo che ha disposto l'invio sul posto di due motovedette della Guardia Costiera partite da Lampedusa. Giunte in zona, le due unità hanno verificare che non vi fossero altre persone in acqua ma non sono riuscite ad avvicinarsi all'isola dove si erano rifugiati i migranti, a causa delle avverse condizioni meteorologiche presenti al momento.ha fatto allora alzare in volo un mezzo aereo dalla base della Guardia Costiera di Catania. L'elicottero AW 139, dopo aver localizzato i migranti grazie al sistema infrarossi, ha iniziato le manovre di recupero con un militare 'aero- soccorritore' calatosi tramite verricello. Le operazioni, rese particolarmente difficili a causa della oscurità e del maltempo, si sono concluse con il salvataggio di tutti i naufraghi, trasferiti in buone condizioni di salute sull'isola di Lampedusa.