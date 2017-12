Bianca Masi di 38 anni è rimasta gravemente ferita per l'esplosione di una pentola a pressione. Trasferita al Civico di Palermo non è in pericolo di vita.



BROLO (MESSINA) - Una donna di Piraino, Bianca Masi, 38 anni, professione estetista, è rimasta gravemente ferita nel tardo pomeriggio a seguito dell’esplosione di una pentola a pressione.



L’incidente domestico è avvenuto nell’abitazione dei genitori della donna in contrada Piana di Brolo. Immediati i soccorsi chiamati dai familiari della giovane e da alcuni vicini di casa. Il 118, prontamente intervenuto, alla luce delle gravi condizioni della signora Masi, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna, che riportato ustioni in quasi il 70% del corpo, si ritrova adesso ricoverata all’Ospedale Civico di Palermo, ma non sarebbe in pericolo di vita.







