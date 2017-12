PALERMO - “Mentre i sindacati si preparano alla manifestazione di martedì - dicono in una nota Cisal, Ugl terziario, Usb, Asia, Alba e Conflavoratori - apprendiamo dagli organi di stampa che il sindaco vola a Roma per Gesip. Non sappiamo con quale scopo ma una cosa, prima che lui prenda il “volo”, vogliamo dirla e manifestarla con gran voce: basta cassa integrazione. I dipendenti Gesip sono stati spremuti abbastanza e le scriventi organizzazioni non avalleranno più nessun ammortizzatore sociale perché i presupposti per un ritorno al lavoro vero ora ci sono. Domani manifesteremo per chiedere lavoro vero e sicuro”.