due degli agenti della scorta del presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta rimasti feriti il 21 settembre scorso, assieme ad uno degli addetti di segreteria, in un incidente stradale sull'autostrada Siracusa-Gela., sono adesso vigili, ma restano sottoposti a terapia intensiva e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Grigoli e Zerbo restano ricoverati nel reparto di Anestesia e Rianimazione - Terapia Intensiva Post Operatoria (TIPO) dell'ospedale e non è al momento programmata alcuna dimissione.