, che lavorava alla farmacia dell'ospedale di Lipari e' morto dopo un incidente stradale: stamane mentre percorreva con il suo scooter la via professore Emanuele Carnevale si è scontrato con un'auto. Trasportato con l'ambulanza e' stato operato per la rimozione della milza e poi con l'elicottero del 118 e' stato trasferito a Messina e ricoverato in rianimazione. Nel pomeriggio e' deceduto