PALERMO - “I consiglieri comunali del Mov 139 esprimono la loro solidarietà agli Ispettori della Polizia Municipale che ieri a Sferracavallo, durante la processione dei Santi Cosma e Damiano, sono stati aggrediti da alcuni automobilisti che hanno tentato di penetrare l’area preclusa al traffico - si legge in una nota del gruppo consiliare - agli Ispettori che hanno riportato alcune contusioni, e sono stati prontamente soccorsi, va il nostro augurio di una pronta guarigione e la speranza che atti del genere non si ripetano più nei confronti di chi lavora ogni giorno per mantenere l’ordine sulle strade della nostra città”. Solidarietà anche da parte dei consiglieri comunali dell’Idv che si uniscono agli auguri espressi dal Mov139 agli Ispettori aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni.