il posteggiatore abusivo ghanese di 25 anni finito in manette sabato sera in piazza Florio. Il giovane ha aggredito i poliziotti giunti sul posto dopo diverse chiamate arrivate al 113 e per lui sono scattati i domiciliari. Gli automobilisti avevano lanciato l'allarme alla polizia dopoe ssere stati pedinati e minacciati dal posteggiatore, che pretendeva un euro da ognuno di loro.e dintorni che, esasperati, hanno raccontato tutto agli agenti. Questi ultimi, avevano chiesto i documenti all'extracomunitario per identificarlo, ma il ragazzo ha reagito violentemente, scagliandosi contro i poliziotti della volante e insultandoli.e sconterà la pena presso la sua anitazione di cortile Razionale, nella zona di via Palmerino. E sono proprio gli africani a gentire gran parte delle aree riservate ai parcheggi in città, da piazza Marina - dove ogni sera si trovano cinque o sei ghanesi - fino alle traverse della zona residenziale, da quelle nei pressi di via Libertà fino a piazza Unità d'Italia.anche lì sono spuntati i parcheggiatori abusivi. Soltanto a fine agosto un ghanese era stato arrestato nei pressi del "Nautoscopio". Poco prima aveva distrutto i finestrini di alcune auto, i cui proprietari si erano rifiutati di pagare un euro.dove un posteggiatore abusivo palemritano impugnò un fucile per fare fuoco contro i legittimi proprietari di un parcheggio in regola.