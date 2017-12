Ad annunciare il provvedimento è l’agenzia pubblicitaria leader in Italia nella gestione e raccolta degli spazi pubblicitari per carta stampata, web, televisione e radio, con sedi in tutta Italia ha avviato le procedure di licenziamento su tutto il territorio nazionale. A farne le spese 87 lavoratori tra i quali 22 dipendenti che raccoglievano pubblicità per conto del Giornale di Sicilia, 29 a Messina (Gazzetta del Sud), 18 a Catania (La Sicilia) e ancora un lavoratore a Siracusa e 4 a Trapani.lavoratori a tempo indeterminato ha sede a Milano e 52 uffici in tutta Italia: “La situazione di eccedenza - si legge nel comunicato inviato dall’azienda - è determinata dall’andamento negativo e irreversibile del settore pubblicitario che si riflette anche sulla raccolta. La società ha visto recentemente la risoluzione delle concessioni per la raccolta pubblicitaria a varie testate localizzate principalmente nel Sud Italia”.ha subito una perdita di fatturato pari al 30 per cento. Nel 2010, il fatturato si attestava a circa 136 milioni di euro per scendere poi nel 2011 a 124 milioni, con un calo di 8 milioni di euro. Per il 2012, invece, il ricavato si ferma a 87 milioni di euro con una perdita pari al 30 per cento e una previsione per il 2013 di 67 milioni di euro con una perdita pari al 51 per cento.che ha colpito soprattutto i quotidiani siciliani: “La società – continua il comunicato – ha svolto un’analisi puntuale delle strutture operative di Bologna , Firenze, Perugia, Caserta, Napoli, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, che ha confermato come anche per il futuro non sia possibile un recupero di redditività nè di sviluppo produttivo sostenibile per le attività locali”.che non potrà ricorrere a ‘’misure temporanee di cassa integrazione’’ perché la cessazione delle attività produttive è definitiva.segretario della Uilctus Uil Sicilia – è il maggiore committente della Publikompass. I giornali più colpiti, come riferito dalla stessa azienda sono quelli del Sud del nostro Paese. Secondo quanto appreso dagli stessi lavoratori, si vocifera – continua la Flauto – che sarebbe volontà degli stessi quotidiani curare autonomamente il servizio pubblicitario. E’ importante, a questo punto, che i giornali in questione riassumano il personale licenziato dalla Publikompass, che tra l’altro è personale che fa parte della vita stessa delle redazioni e dove svolge servizi di impaginazione, marketing, servizi generali, segretariato. Dobbiamo salvaguardare i livelli occupazionali”.