E' il 27 aprile 2014 la data in cui papa Francesco proclamerà santi i suoi predecessori Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Lo ha annunciato il Pontefice durante un concistoro di cardinali in corso in Vaticano. Francesco ha scelto come data per la canonizzazione di Angelo Roncalli e Karol Wojtyla la data già ventilata del 27 aprile, in cui la Chiesa festeggia la festa della Divina Misericordia.