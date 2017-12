a Gioacchino Francesco Cottitto, 46 anni imprenditore nel settore agroalimentare, di Palma di Montechiaro (Ag). Cottitto fu arrestato nell'operazione "Apocalisse", nel 2010, insieme a Giuseppe Falsone, 43 anni considerato il capo di "Cosa nostra" agrigentina, a Giuseppe Gambino di Ravanusa (Ag) e all'imprenditore Diego Lo Giudice. Cottitto, pur non essendo organico a "Cosa nostra" è stato accusato da collaboratori di giustizia di essere molto vicino a Falsone. Il provvedimento di sequestro comprende 28 immobili tra terreni e fabbricati; due ditte individuali, tre società e numerosi conti correnti e rapporti bancari.di Agrigento è stato direttamente il direttore della Dia Arturo De Felice che ha in una conferenza stampa, unitamente ai capi centro di Palermo, Caltanissetta, Catania e Trapani e del nuoco capo della Dia di Agrigento, colonnello Luigi Bruno, ha esposto l’operazione.vicino a Giuseppe Falsone, con il quale aveva rapporti di frequentazione. Secondo la Dia le aziende intestate e gestite da Cottitto erano invece sotto controllo dallo Falsone , sono stati sequestrate per questo motivo 28 immobili tra terreni e fabbricati, 2 ditte individuali, 3 società ed il compiendo dei beni aziendali, numerosi conti correnti e rapporti bancari; con lo stesso provvedimento il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia di due finanziamenti relativi ad interventi fondiari previsti dal regime di aiuti all’Italia.sono stati svelati anche i particolari di un secondo sequestro eseguito dalla Dia ad Alcamo, i sigilli sono stati posti ai beni dell’imprenditore Giuseppe Montalbano, indagato per associazione mafiosa, figlio di Nunzio Montalbano, indiziato mafioso, ucciso ad Alcamo nel ’91.il conto dei beni sequestrati ammonta a 10 milioni di euro e riguarda: 8 terreni, 38 fabbricati, dieci automezzi, 7 quote societarie, 10 depositi bancari e 3 polizze assicurative.