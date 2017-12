E' successo questa mattina, dopo che alcuni podisti avevano richiamato l'operaio del Coime perché la velocità sostenuta all'interno del polmone verde era elevata. "E' più volte che segnaliamo questo malcostume - raccontano alcuni podisti -. Si alza un polverone fastidioso e si mette a rischio la nostra sicurezza. Stavolta a sentire le nostre lamentele c'era anche un vigile urbano che ha fotografato la vettura e preso le generalità del dipendente comunale contestandogli l'eccessiva velocità all'interno del parco. Nel corso dei controlli è emerso che il documento per lo svolgimento del servizio di guardia giurata dell'impiegato era scaduto"."Non credo che il vigile urbano possa fare un verbale se non si trova in divisa e facilmente riconoscibile - dice Francesco Teriaca dirigente del Coime - Sarebbe stato più semplice segnalare quanto avvenuto alla direzione e avremmo preso un provvedimento. Adesso verificherò cosa è successo e agirò di conseguenza. Esiste già una direttiva che impone l'utilizzo delle auto all'interno del parco solo per controlli. Certo l'andatura, come previsto, deve essere moderata".