Palermo - Si terrà oggi alle 14.30 presso la sala Blu del Palazzo regionale dall' Agenzia delle Entrate, l’evento, promosso dall’Agenzia delle Entrate della Sicilia e dal Coni Sicilia, che mira a favorire la divulgazione e l’approfondimento della materia fiscale tra gli operatori del settore sportivo.Sensibilizzare il mondo dello Sport sui valori della legalità e dell’etica, informare gli operatori del settore sulla normativa fiscale e diffondere la cultura dello Sport sicuro. Sono questi gli obiettivi del 2° Focus “Sport e Fisco”: Una squadra per la legalità.“Scopo del focus – dice il Presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza, è quello di promuovere un comportamento fiscale corretto da parte di tutti gli operatori sportivi presenti sul territorio regionale. A tal proposito, abbiamo coinvolto e invitato alla partecipazione tutto il mondo dello sport regionale, ma è chiaro che sarà un momento importante ed estremamente utile anche per tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività legata allo sport. L’intesa con l’Agenzia delle Entrate – continua Caramazza - rafforza ancora una volta la consapevolezza e la volontà da parte del mondo sportivo di voler collaborare con le istituzioni per promuovere la cultura della legalità e l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali”. Fra i temi che saranno affrontati al 2° Focus, i requisiti per le agevolazioni fiscali, le spese di sponsorizzazioni e di pubblicità, il cinque per mille per il settore sportivo.