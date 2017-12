Assolti Salvatore Requirez e Carlo Sitzia, ex direttori sanitario e amministrativo dell'ospedale palermitano; Aurelia Di Benedetto e Sandro Russo, presidente e responsabile della cooperativa sociale Sintesi di Monreale.Uno stage nell'ambito di un corso di formazione professionale per esperto di sanificazione ospedaliera. Ad alcuni sindacalisti sembrò un'assunzione di massa mascherata sotto la veste della formazione professionale. In particolare, la Cgil sostenne che l'ospedale aveva di fatto assunto nuovo personale. Altro che tirocini.per avere violato la legge che non prevede scorciatoie: le assunzioni vanno fatto con un concorso pubblico. Il tutto con un mancato versamento di contributi Inps per milioni di euro.. E il Tribunale presieduto da Erica Di Carlo ha dato loro ragione. Sotto processo c'era anche l'ex direttore generale di Villa Sofia, Antonino Bruno, deceduto nel corso del dibattimento.