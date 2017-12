PALERMO - Il Suap chiuderà per sempre al pubblico, ma dal 16 ottobre. Slitta di due settimane la tanto attesa rivoluzione degli uffici di via Ugo La Malfa annunciata dal sindaco Orlando a metà settembre. Una misura anti-corruzione voluta fortemente dall'amministrazione di piazza Pretoria per evitare il via vai negli uffici e informatizzare le pratiche, rendendole tracciabili anche in osservanza delle norme sulla trasparenza: peccato che per rivoluzionare un ufficio servano i tempi tecnici che hanno di fatto reso necessario slittare il tutto al 16 ottobre. A partire da metà mese, quindi, le istanze potranno essere presentante solo tramite posta elettronica e in formato pdf, con tanto di accesso a un apposito canale on line del Suap. Intanto, gli uffici continueranno a ricevere il pubblico.