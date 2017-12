Per l'edificio, in via Pietro Merenda, erano state fatte richieste di disinfestazioni, ma il problema non era stato risolto. "Fino a quando non ci garantiranno la massima sicurezza per i nostri figli non porteremo più i bimbi a scuola - dice Floriana Ferrotta, mamma di due alunni -. E' una vergogna. Anche le maestre hanno segnalato il problema, ma non sono state ascoltate".