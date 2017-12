questa mattina bloccando il traffico in via Roma all'incrocio con via Cavour. Si sono appostati lì gridando il loro dissenso nei confronti del prefetto e delle istituzioni che ancora non hanno saputo trovare una risposta alla loro situazione.. Due delle strade principali del centro palermitano, via Roma e via Cavour, sono state chiuse al traffico, alle quali si aggiunge via Maqueda chiusa per i lavori. Gli automobilisti si sono dunque trovati imbottigliati nel traffico. “Dopo sette mesi non abbiamo ricevuto alcuna risposta – ha affermato Francesco Amato, segretario generale Felsa Cisl – dopo tutti questi mesi di silenzio non crediamo più nelle istituzioni”.Dopo aver bloccato il traffico per gran parte della mattinata i manifestanti si sono spostati davanti la sede della prefettura. “E' finito il periodo dei sit-in pacifici - ha continuato Amato - da domani mattina ogni lavoratore deciderà come comportarsi”.per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica riguardo la loro drammatica situazione. “C'è gente che non ha più la luce a casa perché non ha pagato le bollette e non ha nemmeno i soldi per comprare le candele – ha concluso Amato – per un paese che si definisce civile questo è vergognoso".